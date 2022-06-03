Тренер Надаля: Зверев может выйти с «Ролан Гаррос» первой ракеткой мира

Карлос Мойя, тренер 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, высказался о предстоящем матче подопечного с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым в полуфинале Открытого чемпионата Франции – 2022. Встреча начнётся сегодня, 3 июня, в 15:45 мск.

В своём четвертьфинальном поединке Надаль обыграл серба Новака Джоковича, а Зверев — испанца Карлоса Алькараса.

«Несмотря на взлёты и падения, Саша всегда рядом, он прирождённый борец, никогда не дремлет. Мы говорим об игроке, который может выйти с «Ролан Гаррос» в статусе первой ракетки мира.

Что касается Рафаэля, я не сомневаюсь, что его нога продержится до конца турнира. Я хорошо оцениваю его физическую форму. Да, возможно, она нас удивляет больше, чем качество его тенниса», — приводит слова Мойи Eurospor.es.