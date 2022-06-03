Свёнтек высказалась о Гауфф, с которой ей предстоит сыграть в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о 18-летней американской теннисистке Кори Гауфф, с которой ей предстоит сыграть в финале Открытого чемпионата Франции.

«Я очень рада, что у неё все хорошо, потому что я думаю, что на неё также оказывается огромное давление в её жизни. Всего тяжело быть самой молодой и той, за которой должно быть будущее. Я счастлива, что у неё все хорошо с этим, потому что я уверена, что ей потребовалось много энергии, чтобы сделать всё правильно. Но я не могу судить, потому что я не знаю, что происходит у неё внутри. Но судя по тому, что я вижу на корте, она развивается с каждым годом. И когда я вижу её, я обычно забываю, что ей 18 лет. Она играет очень стабильно. Вы можете видеть, как она прогрессирует, и я думаю, что это самое главное», — приводит слова Свёнтек официальный сайт WTA.

Матч между Гауфф и Свёнтек состоится 4 июня.