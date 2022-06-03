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Ига Свёнтек опубликовала пост после победы над Дарьей Касаткиной и выхода в финал «РГ»

Ига Свёнтек опубликовала пост после победы над Дарьей Касаткиной и выхода в финал «РГ»
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в своих социальных сетях, после того как обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Свёнтек победила Касаткину со счётом 6:2, 6:1 и вышла в финал «Ролан Гаррос».

«Второй раз выхожу в финал «Ролан Гаррос». Благодарна, что я здесь, и на этот раз на трибунах есть болельщики», — написала полька.

Напомним, в 2020 году Свёнтек выиграла Открытый чемпионат Франции. Тогда на трибуны из-за пандемии коронавируса не допускались зрители.

В финале Ига Свёнтек сыграет с 18-летней американской теннисисткой Кори Гауфф, которая в своём полуфинале победила итальянку Мартину Тревизан.

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