Кудерметова выложила пост после поражения от Касаткиной в 1/4 финала «РГ». Веснина оценила

Российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Позавчера, 1 июня, Кудерметова проиграла соотечественнице Дарье Касаткиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Касаткина, занимающая 20-е место в рейтинге WTA, обыграла Кудерметову (29) со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
«Спасибо «Ролан Гаррос» за прекрасные дни. Останутся хорошие воспоминания», — написала Вероника.
На пост отреагировала трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, олимпийская чемпионка 2016 года в паре Елена Веснина.
«Умничка! Шикарный турнир», — написала Веснина в комментариях.
Вчера, 2 июня, Касаткина проиграла в полуфинале «Ролан Гаррос» первой ракетке мира, 21-летней польке Иге Свёнтек, которая в финале сыграет с 18-летней американкой Кори Гауфф.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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