Дарья Касаткина рассказала, что ей понравилось и не понравилось на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, что ей больше всего понравилось на Открытом чемпионате Франции 2022 года. Вчера, 2 июня, Касаткина в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.

«Самым приятным было то, что я выигрывала матчи, конечно, и наслаждалась атмосферой, публикой. Это потрясающе, особенно после пандемии. Приятно, что вернулись матчи с полнымим трибунами.

Не могу сказать, что мне что-то не нравилось, потому что эти две недели определённо были потрясающими. Может быть, то, что сегодня я проиграла. Но проигрываешь почти каждую неделю, так что теннисисты вроде как привыкают (улыбается). В целом я довольна, как прошли эти две недели», — сказала Дарья на пресс-конференции.

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