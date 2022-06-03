Дарья Касаткина назвала важный момент в проигранном полуфинале с Игой Свёнтек на «РГ»
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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, какой момент мог бы стать ключевым в её полуфинале с первой ракеткой мира Игой Свёнтек на Открытом чемпионате Франции. Вчера, 2 июня, Касаткина в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла Свёнтек со счётом 2:6, 1:6.
«Хороший вопрос. Я думаю, что Ига тоже немного нервничала поначалу. Я проигрывала 0:2, затем смогла сравнять счёт до 2:2. Мне кажется, что в этот момент, если бы я смогла прибавить, я думаю, это могло бы иметь значение. Но она была более стабильной в тот момент, поэтому освоилась быстрее меня. Затем она перевернула ситуацию в свою пользу», — сказала Дарья на пресс-конференции.
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