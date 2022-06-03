21-летняя Ига Свёнтек назвала три музыкальные группы, которые слушает перед матчами
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, какую музыку обычно слушает, чтобы настроиться на матч. Вчера, 2 июня, Свёнтек обыграла россиянку Дарью Касаткину в полуфинале Открытого чемпионата Франции со счётом 6:2, 6:1.
По словам 21-летней Свёнтек, ей нравятся Led Zeppelin, AC/DC и Guns N' Roses.
«Есть несколько групп, которые я слушаю перед матчем. Знаете, Led Zeppelin, AC/DC и Guns N' Roses всегда были той тройкой, которая идеально подходит для этой ситуации.
Так что я использую музыку, чтобы чем-то занять свой мозг и расслабиться перед матчем. Но это действительно помогает мне и тогда, когда я хочу стать энергичнее», — сказала Ига на пресс-конференции.
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