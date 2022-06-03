36-летний Рафаэль Надаль объявил о намерении сыграть на «Ролан Гаррос» в 2023 году

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что намерен выступить на Открытом чемпионате Франции 2023 года. Сегодня, 3 июня, Надалю исполнилось 36 лет.

«Я уверен, я верю, что смогу вернуться. Я принимаю вещи такими, какие они есть. У меня нет намерения, чтобы это выглядело как прощание.

Мы продолжаем работать, чтобы найти решение в отношении моей травмы ноги. Я намерен вернуться на «Ролан Гаррос» в следующем году», — приводит слова Надаля Eurosport.

Сегодня, 3 июня, Надаль сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Его соперником станет третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев. В другом полуфинале сойдутся чемпион US Open 2014 года хорват Марин Чилич и восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд.

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