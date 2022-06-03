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Шамиль Тарпищев назвал двух главных фаворитов «Ролан Гаррос» перед полуфиналами у мужчин

Шамиль Тарпищев назвал двух главных фаворитов «Ролан Гаррос» перед полуфиналами у мужчин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, у кого, по его мнению, наилучшие шансы выиграть Открытый чемпионат Франции. Сегодня, 3 июня, на «Ролан Гаррос» состоятся полуфиналы в мужском одиночном разряде: 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сыграет с третьей ракеткой мира Александром Зверевым, а победитель US Open 2014 года Марин Чилич сразится с восьмым номером рейтинга ATP Каспером Руудом.

«Сейчас всё будет решать степень усталости. Кто свежее, у того и будет преимущество. Нужно увидеть, кто и как восстановится ближе к финалу. Я верю, что турнир выиграет либо Александр Зверев, либо Рафаэль Надаль.

Если Зверев и Надаль снова сыграют по пять сетов, то тяжело сказать, в каком состоянии каждый из них подойдёт к финалу. Но они всё равно остаются однозначными фаворитами в борьбе за трофей», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

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