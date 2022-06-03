Тим Хенмэн оценил шансы Александра Зверева против Рафаэля Надаля в полуфинале «РГ»

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн высказался о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и третья ракетка мира Александр Зверев. В четвертьфинале Зверев победил шестую ракетку мира, 19-летнего Карлоса Алькараса.

«Он вышел и сыграл блестяще. Я считаю, что важен агрессивный настрой. У него должно быть это в матче с Рафой.

Победить Рафу в пятисетовом матче на «Ролан Гаррос» — самая сложная задача в теннисе. Но он в состоянии сделать это, если сыграет хорошо, если сможет подавать с хорошим процентом. Но давайте говорить откровенно: он должен сыграть матч всей жизни. Нас ждёт потрясающий матч, но Рафа всё равно фаворит», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»: