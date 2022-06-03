«Привет, трава». Арина Соболенко приехала на турнир в Нидерланды

Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка приехала в Хертогенбосх (Нидерланды), где с 6 по 12 июня пройдёт травяной турнир категории WTA-250.

«Привет, июнь. Привет, трава», — подписала она соответствующие фотографии.

Фото: из личного архива арины соболенко

Фото: из личного архива арины соболенко

На нынешнем Открытом чемпионате Франции Соболенко, посеянная под седьмым номером, дошла до третьего круга, где уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 1:6, 0:6. В финал вышли первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф. В 2021 году «Ролан Гаррос» выиграла чешка Барбора Крейчикова, победившая в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

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