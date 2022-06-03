«Привет, трава». Арина Соболенко приехала на турнир в Нидерланды

Восьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка приехала в Хертогенбосх (Нидерланды), где с 6 по 12 июня пройдёт травяной турнир категории WTA-250.
«Привет, июнь. Привет, трава», — подписала она соответствующие фотографии.
Фото: из личного архива арины соболенко
Фото: из личного архива арины соболенко
На нынешнем Открытом чемпионате Франции Соболенко, посеянная под седьмым номером, дошла до третьего круга, где уступила итальянке Камиле Джорджи со счётом 6:4, 1:6, 0:6. В финал вышли первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф. В 2021 году «Ролан Гаррос» выиграла чешка Барбора Крейчикова, победившая в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
- 3 июня 2022
-
13:15
-
13:04
-
13:01
-
12:37
-
12:26
-
12:01
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:03
-
07:54
-
03:12
-
01:00
-
00:20
- 2 июня 2022
-
23:53
-
23:36
-
23:01
-
22:28
-
22:18
-
21:46
-
21:38
-
20:49
-
20:33
-
20:15
-
19:57
-
19:50
-
19:35
-
19:29
-
19:17
-
18:57
-
18:38
-
18:24
-
18:09