Ига Свёнтек высказалась о противостоянии Рафаэля Надаля и Новака Джоковича

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, что думает о противостоянии испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича. Надаль 21 раз выигрывал турниры «Большого шлема», а Джокович — 20, однако в личных встречах счёт 30-29 в пользу серба.

Напомним, на «Ролан Гаррос» 2022 года Надаль победил Джоковича в четвертьфинале.

«Во вторник вечером мы все видели, как Рафаэль Надаль играл с Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос», и это одно из величайших противостояний в истории. Считаю, для игрока хорошо, когда есть кто-то, кто находится на том же уровне. Это добавляет мотивации и заставляет работать ещё усерднее.

Удивительно, сколько матчей Рафа и Новак провели друг с другом и сколько раз они сыграли в решающих стадиях турниров. Многие из этих встреч проходили в полуфиналах или финалах, и это показывает, что конкуренция между ними выводит их обоих на более высокий уровень», — приводит слова Свёнтек BBC.

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