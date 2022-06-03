Ига Свёнтек: не хочу, чтобы у меня был счёт, как у Шараповой с Сереной Уильямс, — 2:20

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о желании заполучить соперницу, с которой можно было бы регулярно бороться на высоком уровне.
«Было бы здорово иметь соперничество, которое подтолкнёт меня к совершенству, добавит напряжённости и заставит меня показывать свой лучший теннис. Я могу себе это представить.
Я бы не хотела иметь с кем-то такой счёт, как у Марии Шараповой с Сереной Уильямс — она выиграла два из 20 их матчей (на самом деле 2 из 22, то есть счёт 2:20. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, такое иногда случается. Цифры не всегда являются самым важным. Цель состоит в том, чтобы получать удовольствие от теннисных матчей, а также, конечно, побеждать», — приводит слова Свёнтек BBC.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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