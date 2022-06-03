Сегодня, 3 июня, состоятся полуфиналы Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль сыграет с третьим номером рейтинга ATP Александром Зверевым, а победитель US Open 2014 года Марин Чилич — с восьмой ракеткой мира Каспером Руудом.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто победит в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022 Рафаэль Надаль — Александр Зверев?»
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.
Напомним, 36-летний Надаль 13 раз выигрывал «Ролан Гаррос». Что касается 25-летнего Зверева, то он второй раз добрался до полуфинала, повторив своё прошлогоднее достижение.
Теннисисты, выигравшие только один «Шлем»:
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