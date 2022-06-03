18-летняя Кори Гауфф сыграет в финалах «Ролан Гаррос» — 2022 в одиночном и парном разрядах

Американские теннисистки Кори Гауфф и Джессика Пегула вышли в финал «Ролан Гаррос» в парном разряде.
В полуфинале турнира они обыграли соотечественниц Мэдисон Кис и Тэйлор Таунсенд со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
В финале парного турнира Гауфф и Пегула сыграют с представительницами Франции Каролин Гарсией и Кристиной Младенович.
Напомним, в 2021 году чешская теннисистка Барбора Крейчикова выиграла «Ролан Гаррос» в одиночном и в парном разрядах.
Вчера, 2 июня, Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2022 в одиночном разряде.
В полуфинальной встрече Гауфф (18) обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1.
За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1).
- 3 июня 2022
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