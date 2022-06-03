Зверев получил предупреждение за мат в игре с Надалем, а затем не реализовал сетбол
Поделиться
Третья ракетка мира Александр Зверев получил предупреждение от судьи полуфинального матча «Ролан Гаррос». Представитель Германии играет за выход в финал турнира с испанцем Рафаэлем Надалем.
Это произошло при счёте 5:3 в пользу Зверева во втором сете. Александр подавал на матч, но проиграл первый розыгрыш двойной ошибкой.
Затем Зверев пошёл выяснять отношения с судьёй и сказал ему, что «не говорил плохого слова».
Второй сет перешёл в тай-брейк. На данный момент матч остановлен из-за травмы Зверева. Счёт в пользу Надаля — 7:6 (10:8), 6:6.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
Комментарии
- 3 июня 2022
-
19:24
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
18:33
-
15:51
-
14:01
-
13:15
-
13:04
-
13:01
-
12:37
-
12:26
-
12:01
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:03
-
07:54
-
03:12
-
01:00
-
00:20
- 2 июня 2022
-
23:53
-
23:36
-
23:01
-
22:28
-
22:18
-
21:46
-
21:38
-
20:49
-
20:33
-
20:15
-
19:57
-
19:50
Партнерский контент