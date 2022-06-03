Зверев получил предупреждение за мат в игре с Надалем, а затем не реализовал сетбол

Третья ракетка мира Александр Зверев получил предупреждение от судьи полуфинального матча «Ролан Гаррос». Представитель Германии играет за выход в финал турнира с испанцем Рафаэлем Надалем.

Это произошло при счёте 5:3 в пользу Зверева во втором сете. Александр подавал на матч, но проиграл первый розыгрыш двойной ошибкой.

Затем Зверев пошёл выяснять отношения с судьёй и сказал ему, что «не говорил плохого слова».

Второй сет перешёл в тай-брейк. На данный момент матч остановлен из-за травмы Зверева. Счёт в пользу Надаля — 7:6 (10:8), 6:6.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: