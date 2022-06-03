Зверев упал с криками во 2-м сете полуфинала «РГ» с Надалем. Его увезли с корта на коляске

Третья ракетка мира Александр Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.

При счёте 6:5 (30:40) в пользу представителя Германии он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.

Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль.

Зверева увезли с корта на коляске. На данный момент матч остановлен.