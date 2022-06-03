Травмированный Зверев покинул корт после полуфинала «Ролан Гаррос» под аплодисменты трибун

Третья ракетка мира Александр Зверев досрочно завершил полуфинальный матч с испанцем Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» (6:7 (8:10), 6:6 RT) и покинул корт под аплодисменты зрителей.

При счёте 6:5 (30:40) в пользу Зверева он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.

Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль. Зверева увезли с корта на коляске. Матч был остановлен.

Через несколько минут Александр Зверев вернулся на корт на костылях и сообщил главному арбитру встречи, что он не сможет доиграть матч до конца.

Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: