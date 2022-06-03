Травмированный Зверев покинул корт после полуфинала «Ролан Гаррос» под аплодисменты трибун
Поделиться
Третья ракетка мира Александр Зверев досрочно завершил полуфинальный матч с испанцем Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» (6:7 (8:10), 6:6 RT) и покинул корт под аплодисменты зрителей.
При счёте 6:5 (30:40) в пользу Зверева он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп.
Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль. Зверева увезли с корта на коляске. Матч был остановлен.
Через несколько минут Александр Зверев вернулся на корт на костылях и сообщил главному арбитру встречи, что он не сможет доиграть матч до конца.
Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
Комментарии
- 3 июня 2022
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:38
-
20:36
-
20:17
-
20:15
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:57
-
19:51
-
19:24
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
18:33
-
15:51
-
14:01
-
13:15
-
13:04
-
13:01
-
12:37
-
12:26
-
12:01
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:03
-
07:54
-
03:12
Партнерский контент