Надаль прокомментировал тяжёлую травму Зверева во время полуфинала «Ролан Гаррос» — 2022

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль высказался о травме третьей ракетки мира Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос». Представитель Германии сильно подвернул голеностоп в конце второго сета и снялся с матча.
«Очень неприятно и очень грустно. Он провел невероятный турнир, он очень хороший коллега в туре. Я знаю, как сильно он борется за победу на «Большом шлеме». Сейчас ему очень не повезло.
Но я уверен, что он выиграет не один «Шлем», а намного больше. Я желаю ему всего лучшего и быстрого восстановления.
Это был очень тяжёлый матч – больше трёх часов, а мы даже не закончили второй сет. Когда он играет на таком супервысоком уровне, матчи с ним – одно из самых сложных испытаний.
В такой ситуации трудно что-то говорить. Конечно, для меня ещё один финал «Ролан Гаррос» – это мечта, но в то же время такая концовка…
Я был в комнате с Сашей перед тем, как он вернулся на корт. Было очень тяжело видеть, как он плачет», — сказал Надаль после матча.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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