Ольховский — о возвращении Медведева на первую строчку: это великолепный результат!

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.



Это произошло после того, как испанец Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос», обыграв представителя Германии Александра Зверева (7:6 (10:8), 6:6 Rt). В итоге 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.

«Здесь же немногое зависело от результата Медведева. Вернее, зависело, если бы он выигрывал турниры. Соперники же тоже проиграли и потеряли очки. Поэтому Медведев стал номером один.

Такая система, что в течение года ты должен набрать определённое количество очков, чтобы выйти на вершину. Даня будет ещё не одну неделю номером один! Никто его догнать не сможет, так как на «Уимблдоне» очков не будет. Это великолепный результат!» — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.