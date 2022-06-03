Ольховский высказался о соперниках Медведева в борьбе за статус первой ракетки мира

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о том, что россиянин Даниил Медведев вновь станет первой ракеткой мира.

«Джокович потерял очень большое количество очков. Если бы Зверев выиграл, лидерство Медведева было бы под вопросом! Но здесь ужасная травма. Перед началом «Ролан Гаррос» виделось так, что Медведеву никто не помешает стать первой ракеткой мира. Так и получилось», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 6 июня положение в топ-3 рейтинга сохранится: первым будет Новак Джокович (8770 очков), вторым — Медведев (8160), третьим — Зверев (7795).

Но уже 13 июня, когда у теннисистов сгорят очки за «Ролан Гаррос» — 2021, Медведев вновь вернётся на первое место рейтинга ATP, в котором он лидировал с 28 февраля по 20 марта.

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