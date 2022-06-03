Янчук: если бы не травма, Зверев навязал бы борьбу Надалю. Он красавец!

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал игру третьей ракетки мира Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.

«Зверев мог навязать борьбу Надалю, если бы не травма. Александр – это нечто! С одной стороны, это гармония, классика, красавец, мастерство, и этот образ совпадает с его силой, игровой мощью. А с другой стороны, он нерешителен, из-за чего происходят неожиданные промахи, невынужденные ошибки.

Он красиво играл, мог вести в счёте, но такие вещи, как психология, решают много в теннисе. Жаль, что полуфинал так прервался и Зверев травмировался», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: