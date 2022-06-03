Селиваненко назвал обидной травму Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал травму третьей ракетки мира Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.
«Французская публика — теннисная. Она одна из самых восприимчивых и благодарных. Понятно, никто не ожидал, что матч Зверева и Надаля завершится таким образом. Конечно, обидно за Александра. Был матч абсолютно равный. Два тай-брейка. Первый состоявшийся, второй нет. Каждый по ходу игры имел шансы выиграть что первый, что второй сет.
Матч изобиловал захватывающими розыгрышами. Это был увлекательный теннис! Они играли 3 часа 13 минут. По сути это полноценный многочасовой матч, который завершился, не достигнув своей середины», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
- 3 июня 2022
-
20:56
-
20:54
-
20:51
-
20:38
-
20:36
-
20:17
-
20:15
-
20:11
-
20:09
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:57
-
19:51
-
19:24
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
18:33
-
15:51
-
14:01
-
13:15
-
13:04
-
13:01
-
12:37
-
12:26
-
12:01
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:03
-
07:54
-
03:12