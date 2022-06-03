Селиваненко назвал обидной травму Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал травму третьей ракетки мира Александра Зверева в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.

«Французская публика — теннисная. Она одна из самых восприимчивых и благодарных. Понятно, никто не ожидал, что матч Зверева и Надаля завершится таким образом. Конечно, обидно за Александра. Был матч абсолютно равный. Два тай-брейка. Первый состоявшийся, второй нет. Каждый по ходу игры имел шансы выиграть что первый, что второй сет.

Матч изобиловал захватывающими розыгрышами. Это был увлекательный теннис! Они играли 3 часа 13 минут. По сути это полноценный многочасовой матч, который завершился, не достигнув своей середины», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: