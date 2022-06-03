Селиваненко: следующее достижение для Медведева — стать первым по итогам года

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал возвращение Даниила Медведева на первую строчку рейтинга ATP. Россиянин вновь станет первой ракеткой мира 13 июня.
«Приятно, что Медведев во второй раз в карьере станет первой ракеткой мира. Но это может меняться каждую неделю. Нужно относиться совершенно спокойно. Это будет борьба. В теннисе ты сначала один раз становишься первым. Следующее достижение — когда ты становишься первым по итогам года. Следующее — когда ты по итогам лет превосходишь кого-то следующего.
Обсуждать каждую неделю это ради громких заголовков — для дилетантов. Следующее достижение для Даниила, о котором стоит говорить, — когда он станет первым по итогам года. Следующее — когда побьёт рекорды по количеству лет в качестве первой ракетки мира», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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