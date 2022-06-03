Видеообзор драматичного полуфинала «Ролан Гаррос» между Надалем и Зверевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в финал «Ролан Гаррос» — 2022. Он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros.
Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Зверев получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.
Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 RT).
В финале Надаль сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Марин Чилич (Хорватия).
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»:
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