Надаль: я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о предстоящем финале «Ролан Гаррос» — 2022.

«Я бы с радостью проиграл воскресный финал и получил новую стопу. Я был бы рад жить с новой стопой. Победы – это прекрасно, но жизнь намного важнее любого титула. Особенно после той карьеры, которая у меня была», – приводит слова Надаля журналист Хосе Моргадо у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, сегодня, 3 июня, в полуфинале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.

Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета. Матч завершился победой Надаля (7:6 (10:8), 6:6 RT).

В финале Надаль сыграет с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Марин Чилич (Хорватия).

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: