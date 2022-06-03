Неизвестная девушка выбежала на корт и пристегнула себя к сетке во втором полуфинале «РГ»

Неизвестная девушка выбежала на корт во время полуфинального матча «Ролан Гаррос» между норвежцем Каспером Руудом и хорватом Марином Чиличем.

Спереди у неё на футболке по-английски написано: «У нас осталось 1028 дней». Некоторые источники сообщают, что девушка является активисткой международного движения по борьбе с глобальным потеплением.

Фото: Getty Images

Затем девушка пристегнула себя к сетке и присела на колени. Это произошло в третьем сете при счёте 4:1 в пользу Рууда.

Игроков сначала увели в подтрибунное помещение. Матч был остановлен при счёте 1-1 по сетам.

Примерно через 10 минут Рууд и Чилич вернулись на корт. Теннисисты провели двухминутную разминку и возобновили матч.

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