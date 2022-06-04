«Ролан Гаррос» подарил Рафаэлю Надалю торт и электросамокат на 36-й день рождения

Организаторы «Ролан Гаррос» поздравили 21-кратного победителя турниров «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля с 36-летием.

Ему устроили церемонию с тортом, а также подарили электросамокат и шлем.

Ранее Надаль пробился в свой 14-й финал «Ролан Гаррос».

Он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.

Надаль выполнил три эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

Отметим, что теннисисты провели на корте 3 часа 18 минут, но при этом не сыграли два полных сета.

В финале Рафаэль Надаль встретится с норвежцем Каспером Руудом. Матч состоится в воскресенье, 5 июня.

Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»: