Опубликован мужской заявочный лист на Уимблдон-2022. Напомним, в этом году ATP и WTA договорились не зачислять рейтинговые очки за победы на этом турнире из-за бана россиян.
Первая двадцатка теннисистов:
1. Новак Джокович
2. Александр Зверев
3. Стефанос Циципас
4. Рафаэль Надаль
5. Карлос Алькарас
6. Доминик Тим
7. Каспер Рууд
8. Феликс Оже-Альяссим
9. Маттео Берреттини
10. Кэмерон Норри
11. Янник Синнер
12. Хуберт Хуркач
13. Тейлор Фритц
14. Денис Шаповалов
15. Диего Шварцман
16. Пабло Карреньо-Буста
17. Райлли Опелка
18. Роберто Баутиста-Агут
19. Григор Димитров
20. Алекс де Минор
Полный список из 104 теннисистов доступен по ссылке.
Напомним, Уимблдон пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 27 июня по 10 июля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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