Опубликован мужской заявочный лист на Уимблдон-2022. Напомним, в этом году ATP и WTA договорились не зачислять рейтинговые очки за победы на этом турнире из-за бана россиян.

Первая двадцатка теннисистов:

1. Новак Джокович

2. Александр Зверев

3. Стефанос Циципас

4. Рафаэль Надаль

5. Карлос Алькарас

6. Доминик Тим

7. Каспер Рууд

8. Феликс Оже-Альяссим

9. Маттео Берреттини

10. Кэмерон Норри

11. Янник Синнер

12. Хуберт Хуркач

13. Тейлор Фритц

14. Денис Шаповалов

15. Диего Шварцман

16. Пабло Карреньо-Буста

17. Райлли Опелка

18. Роберто Баутиста-Агут

19. Григор Димитров

20. Алекс де Минор

Полный список из 104 теннисистов доступен по ссылке.

Напомним, Уимблдон пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 27 июня по 10 июля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: