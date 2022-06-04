Стал известен женский заявочный лист на Уимблдон-2022

Опубликован женский заявочный лист на Уимблдон-2022. Напомним, в этом году ATP и WTA договорились не зачислять рейтинговые очки за победы на этом турнире из-за бана россиян.

Первая двадцатка теннисисток:

1. Ига Свёнтек

2. Барбора Крейчикова

3. Паула Бадоса

4. Мария Саккари

5. Софья Кенин

6. Анетт Контавейт

7. Онс Жабер

8. Каролина Плишкова

9. Даниэль Коллинз

10. Габринье Мугуруса

11. Джессика Пегула

12. Эмма Радукану

13. Елена Остапенко

14. Белинда Бенчич

15. Елена Рыбакина

16. Кори Гауфф

17. Симона Халеп

18. Анжелика Кербер

19. Мэдисон Кис

20. Хиль Белен Тайхман.

Полный список из 104 теннисисток доступен по ссылке.

Отметим, что канадская теннисистка Лейла Фернандес точно пропустит турнир из-за травмы ноги, полученной на «Ролан Гаррос».

Напомним, Уимблдон пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 27 июня по 10 июля. Действующей чемпионкой турнира является представительница Австралии Эшли Барти.

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