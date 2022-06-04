Финалы «Ролан Гаррос» — 2022: кто с кем играет, когда начало матчей

Вчера, 3 июня, определились все финалисты мужского и женского турниров «Ролан Гаррос» — 2022.
В женском финале встретятся первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек и 18-летняя американка Кори Гауфф. Их матч пройдёт сегодня, 4 июня, в 16:00 по московскому времени на корте Филиппа Шатрие.
В мужском финале сыграют 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль и восьмая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд. Мужской финал станет последним матчем в рамках серии турниров «Ролан Гаррос» — 2022. Он пройдёт в воскресенье, 5 июня, в 16:00 мск также на корте Филиппа Шатрие.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» среди женщин является чешка Барбора Крейчикова. У мужчин последний Открытый чемпионат Франции выигрывал серб Новак Джокович.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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