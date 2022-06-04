Андрей Рублёв: грядут большие перемены

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал пост после вылета с Открытого чемпионата Франции 2022 года.

«Спасибо, Париж. Грядут большие перемены», — написал Рублёв в своей социальной сети, сопроводив пост фотографиями с турнира.

Напомним, в Открытом чемпионате Франции Рублёв добрался до четвертьфинала, где в упорной борьбе проиграл чемпиону US Open – 2014, хорвату Марину Чиличу (20) со счётом 7:5, 3:6, 4:6, 6:3, 6:7 (2:10).

Открытый чемпионат Франции проходит с 22 мая по 6 июня. Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, который в финале прошлого года победил Стефаноса Циципаса.