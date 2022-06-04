Надаль о матче со Зверевым в полуфинале Roland Garros: не лучший способ оказаться в финале
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост после выхода в финал Открытого чемпионата Франции на отказе немца Александра Зверева продолжать матч из-за тяжёлой травмы.
«Не лучший способ оказаться в финале…Надеюсь, ты скоро поправишься, Саша!» — написал Надаль в своей социальной сети.
Напомним, во втором сете при счёте 6:5 в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
В финале Открытого чемпионата Франции Надаль встретится с представителем Норвегии Каспером Руудом. Матч состоится 5 июня. Ориентировочное время матча – 16:00 мск.
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