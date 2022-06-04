Рууд высказался о предстоящем матче с Надалем в финале «Ролан Гаррос»

Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча с испанцем Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Франции.

«Это потрясающе… Он последний игрок Большой тройки и самый лучший игрок в мире, против которого я никогда не играл. Так что, я думаю, сейчас идеальное время для этого. Сыграть с Надалем в финале турнира «Большого шлема» будет для меня особенным моментом. Надеюсь, немного и для него тоже. Он сыграл так много финалов, но, по крайней мере, на этот раз он будет играть против ученика своей академии. Так что, надеюсь, это будет весело», — приводит слова Рууда ATP.

Матч между Надалем и Руудом пройдёт в воскресенье, 5 июня. Ориентировочное время начала матча – 16:00 мск.