Мария Шарапова рассказала, за какими матчами следила на «Ролан Гаррос» — 2022

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какие матчи на «Ролан Гаррос» — 2022 ей удалось посмотреть.
Шарапова отвечала на вопросы подписчиков в своих социальных сетях, один из них поинтересовался: «Вы смотрите «Ролан Гаррос»? Скучаю по тому, как ты играешь!»
«Я смотрела несколько матчей, смотрела игру Надаля с Джоковичем. У меня нет кабельного, так что поймала его на Tennis Channel», — ответила Мария.
Напомним, четвертьфинальный матч, где сошлись испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, завершился победой Надаля со счётом 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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