Новак Джокович отреагировал на драматичную концовку матча Надаль — Зверев на «РГ»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович отреагировал на драматичную концовку матча немца Александра Зверева с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.
Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
«Поправляйся скорее, Саша», — написал в своих социальных сетях Джокович, добавив несколько эмодзи «молитва».
Сам Джокович проиграл Надалю в четвертьфинале со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.
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