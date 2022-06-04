«Похоже, травма очень серьёзная». Зверев впервые высказался после полуфинала «РГ»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал исход драматичного полуфинала «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.

Вчера, 3 июня, в конце второго сета Зверев получил тяжёлую травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Встреча закончилась победой Надаля со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT.

«Сегодня для меня был очень трудный момент на корте. Матч был фантастическим, пока не произошло то, что вы видели. Похоже, травма очень серьёзная, но врачи продолжают её исследовать и будут держать вас в курсе. Мы сообщим, как только узнаем больше.

Поздравляю Рафу с выходом в 14-й финал «Ролан Гаррос». Надеюсь, что он сможет довести начатое до конца и сотворить историю», — сказал Зверев у себя в социальных сетях.

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