Мария Шарапова показала, как изменился её гардероб в связи с беременностью

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова показала, как выглядит её гардероб на время беременности. В конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут первенца.

Шарапова проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Каков ваш стиль во время беременности?» — поинтересовался один из подписчиков. Мария показала сразу две версии – день и ночь. В обоих случаях титулованная теннисистка позирует в свободных лёгких платьях.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.