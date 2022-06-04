«Последний раз, когда я надевала лабутены». Шарапова — о знаменитом фото с «Ролан Гаррос»

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала знаменитую фотографию с трофеем «Ролан Гаррос» — 2014 на фоне Эйфелевой башни.

Шарапова проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Вопросов нет. Но ваша фотография на фоне Эйфелевой башни после «Ролан Гаррос» — 2014 – один из самых великолепных снимков, когда-либо сделанных», — написал один из подписчиков.

«Спасибо (эмодзи «сердце»). Такая особенная, с трудом добытая победа в моей карьере. Возможно, это также был последний раз, когда я надевала лабутены», — написала Мария в ответ.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» — 2014 Шарапова (7) обыграла румынку Симону Халеп (4) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.