Девушка Зверева — о травме Александра: моё сердце разлетелось на тысячу осколков

София Томалла, 32-летняя немецкая модель и девушка третьей ракетки мира 25-летнего Александра Зверева, отреагировала на драматичную концовку матча возлюбленного с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.

«Моё сердце разлетелось на тысячу осколков, когда я увидела его падение. Спорт может быть невероятно жестоким (эмодзи «разбитое сердце»). Теперь сосредоточься на том, чтобы как можно скорее поправиться!» — написала Томалла в своих социальных сетях.