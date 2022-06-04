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«Саша никогда не плачет!» Миша Зверев эмоционально отреагировал на травму брата

«Саша никогда не плачет!» Миша Зверев эмоционально отреагировал на травму брата
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Стало известно, как бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, впервые отреагировал на драматичную концовку матча брата с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.

«Саша никогда не плачет! Должно быть, случилось что-то плохое! Не может быть. Ноги не было. Он не мог удержаться. Он не мог встать. Он просто кричал», — приводит слова Миши Eurosport.de.

Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос» Вот это трагедия — Зверев покинул корт на костылях! А Надаль в 14-м финале «Ролан Гаррос»
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