«Саша никогда не плачет!» Миша Зверев эмоционально отреагировал на травму брата

Стало известно, как бывший немецкий теннисист Миша Зверев, брат третьей ракетки мира Александра Зверева, впервые отреагировал на драматичную концовку матча брата с испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2022.

Напомним, Надаль со счётом 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 (30:40) в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.

«Саша никогда не плачет! Должно быть, случилось что-то плохое! Не может быть. Ноги не было. Он не мог удержаться. Он не мог встать. Он просто кричал», — приводит слова Миши Eurosport.de.