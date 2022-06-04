Рафаэль Надаль — о Каспере Рууде: он прекрасный парень, у него замечательная семья

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль оценил результаты норвежца Каспера Рууда, с которым встретится в финале «Ролан Гаррос».

«Я очень его уважаю. Прежде всего как друга. Он обладает отличным характером. Он прекрасный парень, и у него замечательная семья. Это самое главное. И как игрока, конечно, я его очень уважаю. Он добился множества хороших результатов в последние пару лет. Он седьмой или восьмой в мире.

Рейтинг приходит с результатами. Неудивительно, что он борется за финал «Ролан Гаррос». Вот и всё», — сказал Надаль на пресс-конференции турнира.

Матч Надаля и Рууда пройдёт в воскресенье, 5 июня.

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