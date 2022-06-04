Арина Соболенко провела совместную тренировку с Кареном Хачановым на траве

Седьмая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях видео с совместной тренировки с россиянином Кареном Хачановым.

«Хорошая тренировка с Кареном Хачановым», — подписала видео Соболенко.

Теннисисты готовятся принять участие в первом турнире в сезоне-2022 на травяном покрытии. Соревнования категории WTA-250 и ATP-250 пройдут с 6 по 12 июня в Хертогенбосе (Нидерланды).

Отметим, что Соболенко и Хачанов, как и другие российские и белорусские теннисисты, не смогут принять участия в турнире «Большого шлема» на траве – Уимблдоне, а также параллельно проходящих в Великобритании турнирах под эгидой ATP и WTA. Туры из-за санкций в адрес россиян и белорусов лишили Уимблдон рейтинговых очков.