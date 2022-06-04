Ига Свёнтек — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, в финальном матче Открытого чемпионата Франции – 2022 в Париже первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек встретится с 18-летней американкой Кори Гауфф.

Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после финала среди женщин-колясочниц и начнётся не раньше 16:00 мск.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу польской теннисистки. Ига выиграла у Кори в полуфинале Рима-2021 (7:6 (7:3), 6:3) и в 1/8 финала Майами-2022 (6:3, 6:1). На этих двух турнирах Свёнтек становилась чемпионкой.

Напомним, Свёнтек выигрывала «Ролан Гаррос» в 2020 году.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек – Кори Гауфф.