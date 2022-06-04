Циципас получил уайлд-кард на травяной турнир ATP-250 в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас получил уайлд-кард на травяной турнир категории ATP-250 в Штутгарте (Германия).
Циципас впервые выступит на этих соревнованиях. Они пройдут с 6 по 12 июня.
Ранее Циципас заявлял, что до Уимблдона хочет получить больше практики на травяных турнирах.
Напомним, 30 мая в четвёртом круге «Ролан Гаррос» Циципас проиграл 19-летнему датчанину Хольгеру Руне со счётом 5:7, 6:3, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 1 минуту. Датчанин выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету грека восемь эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.
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