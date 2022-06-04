Рууд высказался о ситуации с девушкой, которая пристегнула себя к сетке в полуфинале «РГ»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал ситуацию, когда неизвестная активистка выбежала на корт во время вчерашнего полуфинала «Ролан Гаррос» и пристегнула себя к сетке.

«Если честно, я немного испугался. Не очень понимал, что происходит.

Что касается этого протеста, то он был немного, как бы это сказать. Наверное, неприятным – подходящее слово. Я не знал, как реагировать. Потому что видел только её спину. Не знал, держала ли она что-нибудь в руках или что было у неё на шее. Я мало что успел разглядеть.

Так что ситуация была немного щекотливая и сложная. Такого со мной раньше не случалось. Нас увели с корта на шесть-семь минут, и я смог немного перестроиться и снова войти в ритм», — приводит слова Рууда Tennis Majors.

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»