Чешка Люси Гавличкова стала чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2022

Определилась чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» — 2022. Ей стала 17-летняя представительница Чехии Люси Гавличкова.

В решающем матче Гавличкова (9) обыграла представительницу Аргентины Солану Сьерру со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

На данный момент Гавличкова занимает 780-е место в рейтинге WTA.

Сегодня, 4 июня, также определится чемпионка «Ролан Гаррос» — 2022 у женщин. Титул разыграют первая ракетка мира 21-летняя полька Ига Свёнтек (1) и 18-летняя американка Кори Гауфф (18). Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после финала среди женщин-колясочниц и начнётся не раньше 16:00 мск.