Мария Шарапова показала блюдо, которое стало её любимым во время беременности

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как на её рацион повлияла беременность. В конце апреля стало известно, что Шарапова и её жених Алекс Гилкс ждут первенца.
Шарапова проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Изменились ли ваши привычки в еде во время беременности?» — спросил один из подписчиков.
«1. Я не могу есть большими порциями. 2. Я больше всего люблю обычные овощи, приготовленные дома. 3. Я пью больше воды, чем когда-либо. 4. Скучаю по острой «Маргарите». 5. Но компенсирую это клубничным мороженым Haage-Dazs, — ответила Шарапова.
Также Мария показала любимое блюдо во время беременности. «Это картофельные оладьи (драники). Но я всегда их любила», — заметила теннисистка.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
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