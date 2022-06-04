«Не верится, что это произошло в такой момент». Чилич — о тяжёлой травме Зверева

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал тяжёлую травму голеностопа, которую получил представитель Германии Александр Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос».

«К сожалению, нет, я не видел этого момента, потому что нам сразу же нужно было идти разминаться. Я отдыхал в раздевалке, так что не видел, как он упал. Смотреть в замедленном повторе я не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи.

Что могу сказать? Не верится, что это произошло в такой момент», — сказал Чилич на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

Напомним, вчера, 3 июня, испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в свой 14-й финал «Ролан Гаррос».

Он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT. Во втором сете при счёте 6:5 в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.

Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.

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