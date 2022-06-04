«Не верится, что это произошло в такой момент». Чилич — о тяжёлой травме Зверева

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал тяжёлую травму голеностопа, которую получил представитель Германии Александр Зверев в полуфинале «Ролан Гаррос».
«К сожалению, нет, я не видел этого момента, потому что нам сразу же нужно было идти разминаться. Я отдыхал в раздевалке, так что не видел, как он упал. Смотреть в замедленном повторе я не хотел, потому что очень страшно видеть такие вещи.
Что могу сказать? Не верится, что это произошло в такой момент», — сказал Чилич на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Напомним, вчера, 3 июня, испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в свой 14-й финал «Ролан Гаррос».
Он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 7:6 (10:8), 6:6 RT. Во втором сете при счёте 6:5 в свою пользу Александр получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч.
Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он не продолжит матч.
Когда Рафаэль Надаль не выигрывал «Ролан Гаррос»
- 4 июня 2022
-
15:24
-
15:05
-
14:59
-
14:53
-
14:28
-
14:00
-
13:59
-
13:34
-
13:04
-
13:00
-
12:48
-
12:47
-
12:33
-
11:59
-
11:50
-
11:47
-
10:42
-
09:46
-
09:40
-
09:31
-
09:22
-
08:56
-
04:18
-
03:17
-
02:35
-
00:47
-
00:34
-
00:26
-
00:11
- 3 июня 2022
-
23:21
-
23:15
-
22:18
-
21:54
-
20:56
-
20:54