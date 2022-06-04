«Заслужил». Соболенко — о том, что подписалась на Хачанова после совместной тренировки

25-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов обратился к седьмому номеру рейтинга, белоруске Арине Соболенко.
Ранее Арина опубликовала видео с совместной тренировки с Хачановым на травяном корте в Хертогенбосе (Нидерланды). Теннисисты готовятся принять участие в первом турнире в сезоне-2022 на травяном покрытии. Соревнования категории WTA-250 и ATP-250 пройдут с 6 по 12 июня.
«За тренировку подписалась хотя бы на меня», — написал в комментариях к видео Хачанов, добавив эмодзи «лицо, которое показывает язык и подмигивает» и «лицо со сжатыми зубами».
«Заслужил», — ответила Соболенко, использовав эмодзи «смех».
Отметим, что Соболенко и Хачанов, как и другие российские и белорусские теннисисты, не смогут принять участия в турнире «Большого шлема» на траве – Уимблдоне, а также параллельно проходящих в Великобритании турнирах под эгидой ATP и WTA. Туры из-за санкций в адрес россиян и белорусов лишили Уимблдон рейтинговых очков.
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